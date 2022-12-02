В красноярском ГИБДД рекомендуют водителям возить с собой спички и дрова

Фото: ГИБДД

В красноярском ГИБДД водителям рекомендуют возить с собой спички и дрова на случай дальних поездок. А также термос с горячим чаем, питание, заряженный телефон и теплые вещи. Госавтоинспекторы в соцсетях напомнили автолюбителям правила поездок по загородным трассам.

Также для обогрева можно использовать заправки и кафе, расположенные вдоль федеральных трасс.

Водителям рекомендуют держать руль обеими руками, быть готовым к внезапным порывам ветра, особенно выезжая с лесополосы на открытую местность. Там необходимо снижать скорость.

Также следует соблюдать более длительную дистанцию между автомобилями и скоростной режим, не совершать резких маневров.