Житель Канска хранил партию наркотиков в пылесосе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске полицейские нашли у местного жителя партию наркотиков в пылесосе. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

31-летний мужчина работал закладчиком. У него дома полицейские обнаружили специальные весы, кофемолку, а также полимерные свертки с героином, которые он хранил в пылесосе.

Общая масса партии наркотиков – 438 граммов. Стоимость партии на «черном рынке» - около 1 миллиона рублей. В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.