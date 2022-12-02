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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 4:22

Житель Канска хранил партию наркотиков в пылесосе

Теперь ему грозит до 20 лет колонии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Житель Канска хранил партию наркотиков в пылесосе

Житель Канска хранил партию наркотиков в пылесосе

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске полицейские нашли у местного жителя партию наркотиков в пылесосе. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

31-летний мужчина работал закладчиком. У него дома полицейские обнаружили специальные весы, кофемолку, а также полимерные свертки с героином, которые он хранил в пылесосе.

Общая масса партии наркотиков – 438 граммов. Стоимость партии на «черном рынке» - около 1 миллиона рублей. В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.