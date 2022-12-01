В Красноярске 5 тысяч школьников напишут итоговое сочинение по новым правилам
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске 7 декабря ученики школ напишут итоговое сочинение. Об этом сообщает главное управление образования.
Так, 5 тысяч 11-классников будут писать сочинение по новым правилам. Если раньше школьники могли выбрать тему сочинения сами, то теперь, лишь могут выбирать доступные разделы.
Темы следующие:
- Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека;
- Семья, общество, Отечество в жизни человека;
- Природа и культура в жизни человека.
На написание сочинения у подростков есть 3 часа 55 минут. Оценка – либо зачет, либо незачет. В случае успешного написания итогового сочинения, школьник допускается к государственной аттестации, если же ученика постигла неудача, то есть шанс переписать сочинение 1 февраля или 3 мая 2023 года.