В Красноярске 5 тысяч школьников напишут итоговое сочинение по новым правилам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 7 декабря ученики школ напишут итоговое сочинение. Об этом сообщает главное управление образования.

Так, 5 тысяч 11-классников будут писать сочинение по новым правилам. Если раньше школьники могли выбрать тему сочинения сами, то теперь, лишь могут выбирать доступные разделы.

Темы следующие:

- Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека;

- Семья, общество, Отечество в жизни человека;

- Природа и культура в жизни человека.

На написание сочинения у подростков есть 3 часа 55 минут. Оценка – либо зачет, либо незачет. В случае успешного написания итогового сочинения, школьник допускается к государственной аттестации, если же ученика постигла неудача, то есть шанс переписать сочинение 1 февраля или 3 мая 2023 года.