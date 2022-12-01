В Красноярске водитель Audi наехал на 81-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

Фото: скриншот видео

В Красноярске 64-летний водитель Audi не заметил 81-летную женщину, которая шла по парковке за его автомобилем. Мужчина, двигаясь задним ходом, наехал на пешехода, рассказали в ГИБДД.

После ДТП автомобилист даже не вышел из машины и уехал. В местных пабликах отметили, что свидетелем происшествия стал водитель RENAULT. Он вызвал скорую, догнал нарушителя и попросил того вернуться. На видео, которое было опубликовано, видно, что после этого водитель Audi развернулся и сделал вид, что отправился оформляться, однако все равно проехал мимо.

Его удалось найти инспекторам ДПС. На водителя завели административное дело и составили протоколы за то, что у него не было страховки, а также за оставление места ДТП.

Мужчине может грозить лишение прав до полутора лет или арест на 15 суток.

Женщина получила незначительные травмы.