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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 7:49

В Красноярском крае в школе подрались учительница с 9-летним учеником

В обстоятельствах дела разбирается полиция
Татьяна ИЛЬИНА

Драка между 53-летней учительницей и 9-летним школьником произошла в поселке Раздольное Красноярского края 24 ноября. Заявления в полицию поступили и от женщины, и от семьи ученика, рассказали в ГУ МВД.

Сейчас сотрудники полиции разбираются в произошедшем. Учителю и школьнику выдали направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы, так как о травмах заявили с обеих сторон.

Семья ребенка в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала.

Что произошло в школе на самом деле и кто виноват, предстоит выяснить и на основании этого принять решение в соответствии с законодательством.