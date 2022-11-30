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НовостиОбщество30 ноября 2022 10:47

В Красноярске на принудительное лечение туберкулеза отправили четырех человек

Горожан госпитализировали по решению суда
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на принудительное лечение туберкулеза отправили четырех человек

В Красноярске на принудительное лечение туберкулеза отправили четырех человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Четырех жителей Красноярска принудительно госпитализировали для лечения туберкулеза. Об этом сообщают sibnovosti.ru со ссылкой на прокуратуру.

Так, четверым красноярцам поставили диагноз - инфильтративный туберкулёз. Они представляли реальную опасность для окружающих, но лечение не проходили. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

В итоге ведомство через суд добилось принудительной госпитализации больных.