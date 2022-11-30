На Таймыре закрылась ферма по одомашниванию овцебыков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Волочанка на севере Красноярского края закрылась первая ферма по одомашниванию овцебыков. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на главу Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Антона Нарчуганова.

Владельцы фермы решили переехать в другой регион страны. Однако им в открытии фермы активно помогало агентство. Теперь от фермеров требуют вернуть средства.

Напомним, что в 2020 году община КМНС «Хаски-Тыал» организовала первую в России ферму по одомашниваю овцебыков и завезла 10 животных.