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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 5:10

В Красноярске у 18-летнего парня нашли 800 граммов наркотиков

Молодой человек арестован
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске у 18-летнего парня нашли 800 граммов наркотиков

В Красноярске у 18-летнего парня нашли 800 граммов наркотиков

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске арестовали 18-летнего парня, у которого нашли 800 граммов наркотиков. Об этом сообщает МВД по краю.

Юношу задержали прямо на улице в Советском районе. В арендованной квартире у парня обнаружили 800 граммов героина и метадона. Он собирался сбыть партию через закладки.

В отношении жителя Красноярска завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств совершенные в крупном размере». Ему грозит до 20 лет колонии.