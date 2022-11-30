В Красноярске у 18-летнего парня нашли 800 граммов наркотиков Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске арестовали 18-летнего парня, у которого нашли 800 граммов наркотиков. Об этом сообщает МВД по краю.

Юношу задержали прямо на улице в Советском районе. В арендованной квартире у парня обнаружили 800 граммов героина и метадона. Он собирался сбыть партию через закладки.

В отношении жителя Красноярска завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств совершенные в крупном размере». Ему грозит до 20 лет колонии.