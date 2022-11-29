В Красноярске построят детскую многопрофильную больницу за 7 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске построят детскую многопрофильную больницу. В проекте краевого бюджета на 2023-2025 год на эти цели предусмотрено более 7 миллиардов рублей, сообщает депутат Заксобрания Илья Зайцев в своем телеграм-канале со ссылкой на министра финансов края Владимира Бахаря. Тот выступил на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике.

Из обозначенной суммы почти 2 миллиарда рублей заложены на 2023 год, они поступят из бюджета края и федерации. Из чего следует, что строительство медицинского учреждения вскоре начнется. Первый этап предусматривает в том числе новый современный инфекционный корпус.

Решение вопроса о софинансировании строительства из федерального бюджета стало возможным благодаря позиции губернатора края Александра Усса и поддержке спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко.