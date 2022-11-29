Редкого лесного голубя сфотографировали в красноярском «Шушенском бору»

Фото: Сергей Чумаков

В национальном парке «Шушенский бор» сотрудники впервые сфотографировали редкого лесного голубя – вяхиря. Сотрудники парка рассказали, что это первый снимок птицы этого вида.

Вяхирь крупнее других голубей, а поперек крыла у него располагается белое пятно. Оно характерно именно для этого вида.

Для Перовского лесничества нацпарка «Шушенский бор» лесной голубь является редким видом, который до этого был замечен всего один раз, в 2017 году. Вторая встреча произошла 25 ноября 2022 года. Редкие снимки были сделаны в то время, пока голубь отдыхал в кустах.

Вяхирь занесен в Красную книгу Красноярского края.