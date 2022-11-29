В Красноярском крае за мошенничество с жильем для сирот осудили четырех человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Балахтинском районе осудили четырех человек за мошенничество с жильем для детей-сирот. Причем сроки назначены немалые: организатором махинаций – по 7,5 лет, их сообщникам их районной администрации – по 7 лет лишения свободы. Плюс штрафы по миллиону рублей с каждого.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. В 2019 году два предпринимателя придумали, как им разбогатеть по схеме: меньше усилий – больше дохода. Они привлекли двух чиновников из районной администрации, дали взятку в размере 250 тысяч рублей. Взамен стали получать информацию о предстоящих закупках жилья в разных селах района, которое затем должно быть передано детям-сиротам.

Предприниматели стали скупать ветхое жилье, подходящее по требуемым параметрам, которое стоило копейки. Немного приводили его в товарный вид, затем продавали району за полную цену, с шестью нулями. Экс-чиновники, в свою очередь, делали все, чтобы не допустить к торгам других продавцов и обеспечивали победу сообщникам. В результате бюджету был нанесен ущерб в размере 14 миллионов рублей.

О махинациях стало известно, когда заехавшие в дома новоселы начали жаловаться на гнилые полы и стены, холод и другие неудобства. После его прокуратура организовала проверку.