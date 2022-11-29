Министр экологии Красноярского края остался без первого заместителя Фото: Мария ЛЕНЦ

Кадровые перестановки в правительстве Красноярского края. Стало известно, что с поста первого заместителя министра экологии и рационального природопользования ушел Игорь Варфоломеев, сообщают Gornovosti со ссылкой на региональное правительство. На официальном сайте опубликовано и распоряжение об увольнении за подписью первого зама губернатора – председателя правительства Юрия Лапшина.

Последним днем работы Игоря Варфоломеева стал 25 ноября. Причина ухода – собственное желание. Добавим, что на пост он был назначен в марте 2021 года, контракт был подписан им на три года, но он решил его прервать. Известно, что экс-чиновнику 61 год, в марте 2018 года он стал министром экологии, но в июле 2019 года стал первым замом министра.