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НовостиОбщество29 ноября 2022 4:37

Министр экологии Красноярского края остался без первого заместителя

Игорь Варфоломеев уволился по собственному желанию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Министр экологии Красноярского края остался без первого заместителя

Министр экологии Красноярского края остался без первого заместителя

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кадровые перестановки в правительстве Красноярского края. Стало известно, что с поста первого заместителя министра экологии и рационального природопользования ушел Игорь Варфоломеев, сообщают Gornovosti со ссылкой на региональное правительство. На официальном сайте опубликовано и распоряжение об увольнении за подписью первого зама губернатора – председателя правительства Юрия Лапшина.

Последним днем работы Игоря Варфоломеева стал 25 ноября. Причина ухода – собственное желание. Добавим, что на пост он был назначен в марте 2021 года, контракт был подписан им на три года, но он решил его прервать. Известно, что экс-чиновнику 61 год, в марте 2018 года он стал министром экологии, но в июле 2019 года стал первым замом министра.