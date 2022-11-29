В городе Назарово мужчина зацепился за забор и замерз насмерть Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Назарово обнаружили тело мужчины на заборе частного дома. В пресс-службе полиции информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили. И добавили, что признаки насильственной смерти отсутствуют. Вероятно мужчина замерз насмерть, однако для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Очевидцы между тем, сообщают подробности. Все произошло в частном секторе. Первым обнаружил погибшего мужчина, живущий по соседству. Вышел накануне, 28 ноября, вечером и увидел, как тот висит вниз головой на заборе, неживой. Первым делом вызвал полицию, затем позвонил владельцу дома и рассказал: «так и так, на твоем заборе висит незнакомый человек».

Хозяин дома был шокирован, конечно. Здесь он не живет, только приезжает протопить печь и покормить сторожевую собаку. Дом планировал продавать. Каким образом незнакомец оказался на его заборе, даже представить не может. Полиция выяснит.