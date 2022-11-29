В Советском районе в Красноярске зальют более 50 катков

Фото: администрация Красноярска

В Советском районе этой зимой будет работать более 50 катков. Один из самых больших, который находится на территории стадиона «Металлург», уже готов принимать гостей, рассказали в администрации Красноярска.

Прийти покататься можно со своими коньками или взять их напрокат за 200-250 рублей в час.

Также катки откроются на хоккейных коробках во дворах школ. Прокат коньков, правда, есть не везде.

К заливке льда на придомовой территории многоквартирных домов приступили и управляющие компании. Покататься можно будет более чем в 20 дворах уже на следующих выходных.