В центре Красноярска открыли новую платную парковку

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске открыли платную парковку на улице Красной армии. Она рассчитана на 148 машин. В мэрии утверждают, что места для инвалидов, а их там 18 штук, будут бесплатны.

Парковка будет оплачиваться через приложение «Краспаркинг». Ее стоимость составляет 25 рублей в час – итоговый счет приложение выставит, когда водитель покинет парковку.

– Первое время на парковке будет дежурить представитель, который расскажет, как пользоваться парковкой и поможет оплатить. Кстати, средства от платных парковок пойдут на благоустройство города, ремонт дорог и тротуаров, – добавили в мэрии.