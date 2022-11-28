В Красноярске чиновники незаконно продали участок около 3 тысяч квадратных метров на Высотной

В Красноярске городу вернули земельный участок на Высотной стоимостью 6,9 млн рублей. Фото: прокуратура края

В Красноярске в городскую собственность возвращен участок земли стоимостью 6,9 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Сообщается, что в августе прошлого года муниципалитет продал под гараж площадью 205,3 кв. м юрлицу участок площадь 2 840 кв. м на Высотной всего за 1 миллион рублей. То есть, размер участка превышал площадь гаража, который должны были построить, в 13 раз.

Прокуратура подала иск для признания сделки недействительной. Арбитражный суд встал на сторону ведомства, удовлетворив требования прокуратуры полностью. Земельный участок возвращен в муниципальную собственность.