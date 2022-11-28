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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:20

В Минусинске на предприятии по производству древесного угля демонтировали три источника загрязнения воздуха

Жалобы на организацию поступали от жителей города
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске эконадзор проверил предприятие по производству древесного угля, на дым и неприятный запах от которого регулярно жаловались жители. Недовольство вызывали пиролизные печи, рассказали в правительстве края.

На проверку эконадзор отправился совместно с прокуратурой. Как оказалось, организация не имеет необходимых разрешительных документов, на учете объектов негативного воздействия на окружающую среду не состоит, а на трубах не установлена система очистки газов.

По итогам проверки было решено демонтировать источники негативного воздействия на атмосферный воздух.