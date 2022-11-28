Красноярцы начали жаловаться на холод в квартирах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске горожане начали жаловаться на слабое теплоснабжение. Об этом сообщает СГК.

Жалобы фиксируются в разных районах. Чаще всего проблемы с теплом возникают в отдельных комнатах или домах. Тогда Тепловые инспекторы встречаются с жильцами, проверяют температуру и работают с управляющими компаниями.

Вместе с этим, разворачивается дополнительная тепловая мощность, чтобы поднять соответствующие параметры в зоне ответственности ТЭЦ-1, так как там возникла проблема с включением допмощности.

Если есть проблемы с температурой в квартире, можно обратить на номер «горячей линии» СГК 274-49-01.