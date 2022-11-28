В Красноярском крае отремонтировали 9 километров дороги Бартат – Пакуль

Фото: правительство Красноярского края

В Большемуртинском районе Красноярского края дорожники сдали в эксплуатацию первые 9 километров отремонтированной дороги Бартат – Пакуль. Стоимость работ составила 75 миллионов рублей, рассказали в правительстве региона.

На объекте побывали народные контролеры. Они проверили, как на отрезке трассы восстановили покрытие, отсыпали обочины и устранили пучинистые участки.

В рамках ремонтной кампании были восстановлены 1,5 километра асфальтобетонного покрытия до въезда в село Бартат, участок с 4 по 9 километр отсыпан щебеночно-песчаной смесью.

Изношенный асфальт заменили на новый на участке с 1,5 по 4 километр. В этом месте дорога проходит через населенный пункт.

Ремонт продолжится в следующем году.