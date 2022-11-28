Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 4:36

Красноярцам напомнили о вреде консервов из мятых банок

Магазину придется заплатить 10 тысяч рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярский «Светофор» оштрафовали за продажу консервов в мятых банках

Красноярский «Светофор» оштрафовали за продажу консервов в мятых банках

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске магазин «Светофор» оштрафовали за продажу консервов в деформированных банках. Об этом сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

На магазин на Грунтовой, 17 стр. 1 пожаловался покупатель. В итоге организация была оштрафована на 10 тысяч рублей.

Дмитрий Горяев пояснил, что деформация банки нарушает внутреннее защитное покрытие упаковки. В итоге из металла непосредственно в продукцию начинают мигрировать вредные вещества (ионы железа, олова, цинка, свинца), отравляющие организм.