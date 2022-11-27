Житель Красноярского края незаконно оставил на память оружие умершего брата. Фото: МВД

Дознаватели полиции завели уголовное дело на 59-летнего жителя Абанского района. Причиной стало наследство, которое досталось ему от умершего брата. Речь идет не о счете в банке и не недвижимости. Мужчина решил оставить у себя оружие и патроны. Покойный при жизни владел ими, видимо, на законных основаниях. Но разрешение на оружие и боеприпасы вместе из рук в руки не передается – разрешение нужно получать персонально.

В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в ходе оперативных мероприятий изъяли у жителя села Самойловка огнестрельную нарезную пневматическую винтовку, пригодную для стрельбы, с набором боеприпасов. Уголовное дело заведено по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, предполагает лишения свободы на срок 5 лет.

Подозреваемый находится дома, под подпиской о невыезде при условии надлежащего поведения.