С начала года жителям Красноярского края возместили почти 10 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю подвело итоги работы по защите прав потребителя за 9 месяцев текущего года. Всего жителям края было возмещено около 10 миллионов рублей. Специалисты ведомства подготовили 124 заключения, из которых 30% относятся к сфере торговли, а 70% – к сфере работ и услуг.

83 иска было заявлено ведомством в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц и в защиту конкретных потребителей, из них: в сфере услуг - 74% (лидируют туристические услуги, услуги ЖКХ и бытового обслуживания) и в сфере торговли - 26%.

На официальном сайте Управления есть рубрика под названием «Защита прав потребителей». Там размещены образцы заявлений, ходатайств и прочих документов, которые жители края могут заполнить, чтобы получить помочь специалистов ведомства.