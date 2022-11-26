Полиция Красноярска расследует избиение беременной девушки ее молодым человеком

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полиция расследует дело об избиении беременной девушки. Ее молодой человек заподозрил ее в измене – в качестве наказания он избил, побрил налысо и облил зеленкой находящуюся в положении девушку. Кадры жестокой экзекуции попали в сеть, и случаем заинтересовались полицейские.

Зверства, по данным СМИ, совершил Александр Сикорин – красноярец, который ранее уже был неоднократно судим. Он напал на свою подругу Валерию с ножом, затащил в квартиру и начал издеваться, а заодно – угрожать убийством.

Стоит отметить, что ребенок у девушки не от Сикорина, а от бывшего мужа. С извергом девушка встречалась последние полтора месяца. Сама она боялась заявлять в полицию, но история просочилась в сеть, и красноярские полицейские сами решили взяться за дело.

– Сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало. Однако сотрудники инициативно зарегистрировали данную информацию. В ходе проведения проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, – отметили в краевом МВД.