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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:31

В Красноярском крае никто не захотел купить птицефабрику «Бархатовская»

Также на торги не поступило ни одной заявки для приобретения сети автозаправок «Красноярскнефтепродукт»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае закончился прием заявок на торги птицефабрики «Бархатовская» и сети автозаправок «Красноярскнефтепродукт». Как рассказал на сессии Заксобрания глава краевого управления госимуществом Валентин Вернер, желающих приобрести акции обеих компаний не нашлось.

Напомним, что на торги выставлены 100% акций птицефабрики и пакет из 58% акций «КНП». Из-за отсутствия желающих их приобрести, прием заявок продлялся на два месяца, но потенциальных покупателей не нашлось.

Напомним, что крупнейшая в регионе сеть заправок, принадлежащая краю, нуждается в модернизации, так как износ на «КНП» составляет более 50%, а для обновления необходимо более миллиарда рублей. Выходом из ситуации для региона стало выставление предприятия на торги.

А вот птицефабрика «Бархатовская» попала на аукцион как непрофильный актив.