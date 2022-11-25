В Красноярске начала работать горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекций

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 25 ноября по 5 декабря будет работать горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекций. Ее проводят в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, рассказали с Роспотребнадзоре региона.

Консультацию можно получить в круглосуточном режиме по телефону единого Консультационного центра 8-800-555-49-43.

Также на вопросы жителей Красноярского края ответят специалисты управления Роспотребнадзора по телефону 8 (391) 226-89-50. Звонить можно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.