Жители Красноярского края на 13% меньше стали жаловаться на раздражающий шум

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В Красноярском крае количество жалоб на раздражающий шум уменьшилось на 13%. Как сообщают в Роспотребнадзоре, обычно жителям дома мешают звуки отопительного оборудования, лифтов, транспорта, систем вентиляции и холодильного оборудования предприятий сферы обслуживания, торговли, общественного питания, которые расположены на первых этажах жилого дома или в пристройке.

Раздражители появляются из-за продуманной плохой звукоизоляции на стадии проектирования, отсутствия оценки уровней шума и вибраций при монтаже, а также из-за некачественных шумозащитный мероприятий при вводе в эксплуатацию, ну и конечно же отсуствие контроля после.

Все обращения рассматриваются специалистами Роспотребнадзора, а к виновным лицам принимаются меры административного воздействия, также объявляются предостережения.