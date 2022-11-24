Красноярск может стать городом-побратимом с луганским Краснодоном

Фото: мэрия Красноярска

Красноярск могут объявить городом-побратимом Краснодона из Луганской народной республики. Подобную мысль за последние годы уже неоднократно озвучивали активисты патриотических движений в обоих городах, но сейчас обсуждение идеи перешло на официальный уровень.

Впервые о родстве Краснодона и Красноярска заговорили в 2017 году, когда краснодонские активисты попросили красноярцев помочь им с организацией движения «Пост №1». Участники этого движения, школьники и студенты, ежедневно несли почетную вахту у красноярского Вечного Огня.

Красноярские участники «поста №1» поделились опытом с краснодонцами, а заодно отправили им в подарок несколько комплектов формы. С тех пор между активистами обоих городов завязался диалог, а между собой начали сотрудничать и другие структуры – например, Красноярский музей «Мемориал Победы» и Краснодонский музей «Молодая гвардия».

Наконец, во время поездки в ЛНР представитель МИД РФ в Красноярском крае Артем Захаров по просьбе мэра Красноярска встретился с главой Краснодона Сергеем Козенко. Он передал Козенко сувениры из Сибири, а глава Краснодона, в свою очередь, поделился памятной стелой. Также Козенко пригласил красноярского коллегу в Краснодон.

– Предполагается, что официальный визит красноярской делегации в Краснодон состоится в 2023 году – в год 80-летия Краснодонского ордена Дружбы народов музея «Молодая гвардия». Стороны обсудят вопросы взаимодействия между муниципалитетами, руководители городов подпишут соглашение между Красноярском и Краснодоном, – добавили в мэрии.