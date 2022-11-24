В Красноярском крае мать отправили на принудительное лечение после гибели двух детей. Фото: прокуратура края

Жительницу села Малая Ничка отправили на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа. Такое решение вынес Минусинский районный суд, рассмотрев уголовное дело по факту гибели двух маленьких детей.

Трагедия произошла вечером 14 февраля. Молодая женщина, возраст – 21 год, ушла к сестре. Оставила дома двух дочерей, одной малышке был всего годик, второй – два. Таких крох вообще нельзя ни на минуту не оставлять без присмотра. А мать отправилась отмечать «день влюбленных». Во время ее отсутствия загорелись вещи возле неисправной печи, начался пожар, дети отравились угарным газом и скончались.

Судебная экспертиза показала, что женщина страдает психическим заболеванием. На основании этого суд отправил ее в лечебницу.

- Кроме того, по результатам прокурорской проверки должностное лицо медицинской организации было привлечено к дисциплинарной ответственности за неинформирование органов системы профилактики о неисполнении женщиной родительских обязанностей, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.