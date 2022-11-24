В городе перестал работать сайт «On-line маршрут Красноярск» Фото: Мария ЛЕНЦ

Этим утром жители Красноярска, которые пользуются общественным транспортом, заметили, что перестал работать сайт «On-line маршрут Красноярск». На нем они узнают информацию о движении общественного транспорта: где находится автобус, трамвай или троллейбус, как скоро он подойдет на нужную остановку и так далее. Сегодня, 24 ноября, неполадки воспринимаются по-особому неприятно, учитывая, что с утра температура воздуха на некоторых окраинах города опустилась до минус 20 градусов.

Что стало причиной отключения и когда сайт снова заработает? Проблема - на сетях провайдера, пишут Gornovosti со ссылкой на администрацию Красноярска. Специалисты решают эту проблему. Добавим также, что перестала отражаться информация на других ресурсах, например, в мобильной версии «Яндекс.Карты» виден только интервал, с которым движутся автобусы и электротранспорт.