В Красноярске вынесли приговор сотруднице Стройнадзора, получившей взятку турпутевкой

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске вынесли приговор бывшей начальнице отдела Службы строительного надзора края. Ее обвиняли в получении взятки – причем не деньгами, а туристической путевкой в Италию.

История произошла еще в 2017 году, когда женщина договорилась с главой нескольких красноярских УК и закрыла глаза на некоторые его прегрешения. Взамен чиновница отправилась на остров Сардиния в Италии по путевке за 200 тысяч рублей.

Однако через какое-то время сам взяткодатель обратился в правоохранительные органы и рассказал об этом эпизоде. Его освободили от ответственности, а вот чиновницу ждало уголовное расследование. В итоге женщину посадили на 7 лет в колонию общего режима. Также с нее взыскали штраф на сумму взятки.