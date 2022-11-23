В Красноярском крае 25 и 26 ноября пройдет ярмарка вакансий для проекта «Восток Ойл»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске и Ачинске 25 и 26 ноября будут проходить ярмарки вакансий. Ищут специалистов для проекта «Восток Ойл», рассказали в правительстве Красноярского края.

Больше 4 тысяч вакансий открыто на проекте «РН-Ванкор». Туда нужны инженерно-технические кадры и квалифицированные рабочие. Трудиться надо будет на Таймыре.

Больше 7 тысяч вакансий предлагает транспортный оператор проекта «Восток Ойл» - «ТБС Логистика». Туда нужны водители, машинисты, мотористы, стропальщики и прочие.

25 ноября ярмарки продлятся с 11.00 до 19.00, а 26 ноября – с 10.00 до 16.00 в центрах занятости населения. В Ачинске он находится по улице Гагарина, 24. В Канске - по Мира, 15.