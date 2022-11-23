Из аварийного жилья в 2023 году в Красноярском крае переселят 2 тысячи человек

Фото: Корнеев К. И.

В 2023 году в Красноярском крае из аварийного жилфонда в новые квартиры переедут 2 тысячи человек. Об этом рассказали в Законодательном собрании края.

На то, чтобы улучшить жилищные условия, в бюджете предусмотрено почти 6 миллиардов рублей, в том числе почти 5 миллиардов - на обеспечение квартирами детей-сирот.

Для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также для обманутых дольщиков в крае строится 17 многоквартирных домов.

В следующем году будет закончено строительство и 11 домов для бюджетников, в них предусмотрены квартиры для детей-сирот.