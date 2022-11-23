В Красноярском крае общая сумма долгов по алиментам составляет почти 9 миллиардов рублей

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В Красноярском крае прошло межведомственное совещание правоохранительных органов, которое провел прокурор края Роман Тютюник. Он поставил задачу всем прокурорам сделать все возможное для того, чтобы заставить платить алименты на детей, рассказал в своем телеграм-канале председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания края Илья Зайцев.

На 1 ноября 2022 года в крае не выплачено алиментов почти на 9 миллиардов рублей – это 30 тысяч исполнительных производств.

Чтобы обязать должников погасить долги, прокурор предложил привлекать их к уголовной ответственности. Кроме того, теперь символическое внесение части алиментов по 50-300 рублей не будет считаться выполнением своего родительского долга.

Неплательщика могут даже обязать устроиться на работу, в противном случае – придется сесть в тюрьму.

Тех же родителей, которые скрываются от приставов, будут признавать безвестно пропавшими, и детям назначат пенсию по утере кормильца.