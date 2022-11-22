Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на Красной Армии через неделю заработают платные парковки. Оставить свой автомобиль на них можно будет за 25 рублей в час. 22 ноября на этой улице была закончена модернизация, сообщают в мэрии города.

Пока что интеллектуальными парковочными замками оборудовали 148 мест. Установлено и наружное видеонаблюдение, которое обеспечивает обзор всех площадок стоянки.

Чтобы припарковаться, сначала необходимо будет зарегистрироваться. Для этого в приложении надо ввести номер мобильного телефона и пройти верификацию. После этого водителю достаточно будет выбрать свободное место в приложении и нажать кнопку открытия блокиратора.

После того, как автомобиль уедет, система автоматически выставит счет. Стоимость часа парковки составит 25 рублей. Оплатить можно как безналичным способом, так и картой в специальных паркоматах.