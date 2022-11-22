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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 5:36

В Зеленогорске 22-летний водитель спровоцировал массовое ДТП

Пострадали три человека
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: скришот из видео ГИБДД

Фото: скришот из видео ГИБДД

22 ноября в Зеленогорске произошло ДТП с четырьмя автомобилями, пострадали три человека. Об этом сообщает ГИБДД по Красноярскому краю.

В 08:10 часов на Октябрьской улице 22-летний водитель ВАЗа ехал в сторону Октябрьского проспекта и решил совершить обгон. В итоге он врезался сначала в «Шевроле Ниву», а затем в «Мазду». Затем ВАЗ вылетел на встречку, где столкнулся с «Тойотой». Затем отечественное авто развернуло и оно вновь врезалось с той же «Маздой».

В итоге в ДТП пострадали водитель ВАЗа, водитель и пассажир «Тойоты». Их госпитализировали. Движение по Октябрьской частично перекрыто.