В Зеленогорске 22-летний водитель спровоцировал массовое ДТП

Фото: скришот из видео ГИБДД

22 ноября в Зеленогорске произошло ДТП с четырьмя автомобилями, пострадали три человека. Об этом сообщает ГИБДД по Красноярскому краю.

В 08:10 часов на Октябрьской улице 22-летний водитель ВАЗа ехал в сторону Октябрьского проспекта и решил совершить обгон. В итоге он врезался сначала в «Шевроле Ниву», а затем в «Мазду». Затем ВАЗ вылетел на встречку, где столкнулся с «Тойотой». Затем отечественное авто развернуло и оно вновь врезалось с той же «Маздой».

В итоге в ДТП пострадали водитель ВАЗа, водитель и пассажир «Тойоты». Их госпитализировали. Движение по Октябрьской частично перекрыто.