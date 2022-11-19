Жительница Красноярска с помощью поддельных чеков обманула магазин подарков на 1,2 млн рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске будут судить девушку, которая обманула магазин подарков на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.
С июня 2021 по апрель 2022 года 21-летняя красноярка через соцсети заказывала у магазина, торгующего подарками, товары, после чего показывала администратору поддельные чеки об оплате. Таким нехитрым способом девушка украла подарков на 1,2 миллиона рублей.
В ее отношении завели уголовное дело по статье «мошенничество». Расследование уже окончено. Сибирячке грозит до 10 лет колонии. Суда она дожидается под подпиской о невыезде.