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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 3:15

Жительница Красноярска с помощью поддельных чеков обманула магазин подарков на 1,2 млн рублей

Расследование окончено
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жительница Красноярска с помощью поддельных чеков обманула магазин подарков на 1,2 млн рублей

Жительница Красноярска с помощью поддельных чеков обманула магазин подарков на 1,2 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить девушку, которая обманула магазин подарков на 1,2 млн рублей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

С июня 2021 по апрель 2022 года 21-летняя красноярка через соцсети заказывала у магазина, торгующего подарками, товары, после чего показывала администратору поддельные чеки об оплате. Таким нехитрым способом девушка украла подарков на 1,2 миллиона рублей.

В ее отношении завели уголовное дело по статье «мошенничество». Расследование уже окончено. Сибирячке грозит до 10 лет колонии. Суда она дожидается под подпиской о невыезде.