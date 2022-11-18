Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярского края могут слетать в Таиланд по сниженным ценам. Стоимость билетов на регулярные рейсы опустила компания «Аэрофлот», рассказали в пресс-службе аэропорта.

На рейс, который вылетает из Красноярска 28 ноября и возвращается 5 декабря, билет до Бангкока обойдется от 36 327 рублей.

Если вы хотите вылететь в Бангкок 5 декабря и вернуться 12 декабря, приготовьтесь отдать от 37 902 рублей.

Дороже обойдется перелет до Пхукета.

Билеты на рейс, который вылетает 25 ноября и прилетает 1 декабря, стоят от 47 352 рублей.

Такую же сумму придется отдать за перелет туда 25 ноября с возвращением 12 декабря.

Немного дешевле – от 41 052 рубля, выйдет полет до Пхукета 28 ноября с прилетом обратно 5 декабря.