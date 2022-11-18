В столице Хакасии задержали насильника Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане полиция задержала подозреваемого в тяжком преступлении. Свою вину он уже признал, ему предъявлено обвинение, до конца следствия он будет находиться в следственном изоляторе под стражей.

По версии следствия в минувшую субботу 12 ноября, ночью 44-летняя женщина возвращалась к себе домой из кафе, там она отдыхала вместе с подругами. Путь пролегал по частично освещенной улице. Женщина даже не заметила, как в темноте ее поджидает неизвестный. Он напал на нее, применил силу и надругался.

К счастью для потерпевшей, негодяй скрылся, оставил ее в живых. Она все сообщила полицейским. В результате совместной оперативно-розыскной работы сотрудников полиции и следкома насильника быстро вычислили и уже 15 ноября задержали в его же собственной квартире. Им оказался 32-летний ранее судимый вор. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.