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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:37

В Красноярске 18 ноября открывается новый ресторан от Bellini

Заведение Hello wine расположилось в центре города
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео телеграм-канала Bellini гурман-гид

Фото: скриншот видео телеграм-канала Bellini гурман-гид

Сегодня, 18 ноября, в Красноярске открывается винный ресторан Hello wine. Новое заведение от бренда Bellini появилось на Ленина, 34, рассказали представители компании в своем телеграм-канале.

В ресторане предусмотрено 42 посадочных места. С 8 утра будут подавать завтраки и обеды, а по вечерам посетителям предлагают попробовать авторские блюда из мяса и рыбы от Романа Чемеренко.

Bellini работает в Красноярске с 2004 года. За это время они открыли более 30 различных пабов, ресторанов, точек доставки и кафе. Среди проектов есть даже Институт гастрономии СФУ.