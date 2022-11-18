В Красноярске 18 ноября открывается новый ресторан от Bellini

Фото: скриншот видео телеграм-канала Bellini гурман-гид

Сегодня, 18 ноября, в Красноярске открывается винный ресторан Hello wine. Новое заведение от бренда Bellini появилось на Ленина, 34, рассказали представители компании в своем телеграм-канале.

В ресторане предусмотрено 42 посадочных места. С 8 утра будут подавать завтраки и обеды, а по вечерам посетителям предлагают попробовать авторские блюда из мяса и рыбы от Романа Чемеренко.

Bellini работает в Красноярске с 2004 года. За это время они открыли более 30 различных пабов, ресторанов, точек доставки и кафе. Среди проектов есть даже Институт гастрономии СФУ.