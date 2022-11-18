В Красноярском крае после хлопка газа сгорела крыша дома Фото: Мария ЛЕНЦ

В селе Кордово (Курагинский район) произошел пожар, в результате которого пострадал частный жилой дом. Подробности случившегося «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе ГУ МЧС России по краю и в Службе спасения края.

Накануне днем, 17 ноября, хозяин частного дома (или хозяйка – не уточняется), меняли газовый баллон на кухонной плите. Что-то пошло не так, в результате раздался хлопок газа. Да настолько мощный, что вспыхнула кровля дома. После звонка на телефон экстренной службы примчались две цистерны и семь пожарных.

- Загорание ликвидировано за 40 минут, в 15:10 часов на площади 64 квадратных метра. Пострадавших нет, - сообщили спасатели. Предварительная причина ЧП – нарушение правил эксплуатации бытовых, газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств.