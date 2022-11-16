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НовостиОбщество16 ноября 2022 10:17

Жительнице Канска запретили пользоваться лифтом, она высудила 7 тысяч рублей

Наказала агрессивного соседа
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жительнице Канска запретили пользоваться лифтом, она высудила 7 тысяч рублей

Жительнице Канска запретили пользоваться лифтом, она высудила 7 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Канска подала в суд на своего соседа. Женщина живет на пятом этаже многоэтажки, в которой есть лифт. Но однажды прямо возле лифта она поссорилась с соседом. Причины ссоры не уточняются, однако мужчина набросился на нее, несколько раз ударил, поставил синяки и запретил пользоваться подъемником. В тот день ей пришлось подниматься к себе домой пешком.

Однако женщина сняла побои и подала заявление в суд. Написала, что перенесла не только физическую боль, но и нравственные и душевные страдания. И как компенсацию хотела бы получить от соседа 60 тысяч рублей.

Тяжбу рассматривал мировой судья. Ответчика оштрафовали (сумма штрафа пошла в пользу государства). Оскорбленная женщина также получила компенсацию, хотя не всю, а лишь часть от заявленного – 7 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказала пресс-служба судов Красноярского края.