В Красноярске многоэтажный дом отремонтировали только после вмешательства прокуратуры Фото: ИВАНОВА Диана

В Октябрьском районе Красноярска, на проспекте Свободном жильцы пятиэтажки много лет ждали, когда управляющая компания проведет у них ремонт. Здесь не просто штукатурка отслаивалась, здесь были глубокие трещины на стенах, поврежденная электропроводка. Однако коммунальщики не спешили реагировать и приводить в порядок общедомовое имущество.

Наконец было написано коллективное обращение в прокуратуру. Надзорный орган провел проверку. На основании результатов проверки было направлено исковое заявление в суд, который встал на сторону жильцов.

- Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вмешательства прокуратуры в многоквартирном доме проведены ремонтные работы, восстановлены права 78 семей на комфортное проживание в городской среде, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.