В Красноярске отпраздновали 70-летие аграрного университета

Фото: Красноярский аграрный университет

В Красноярске свой 70-летний юбилей отпраздновал аграрный университет. Мероприятие прошло в Большом концертном зале Красноярской краевой филармонии. В честь праздника ведомственными наградами Минобрнауки РФ, почётными грамотами, благодарственными письмами и нагрудными знаками были награждены лучшие преподаватели и административный состав университета.

– В настоящее время Красноярский ГАУ – это ведущий научно-образовательный и методический центр Сибири. Коллектив университета год за годом наращивает свой потенциал, уделяет внимание повышению качества образования, созданию новых научных школ и направлений для формирования нового поколения российских аграриев, – поздравил коллектив министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

Чествовать вуз пришли и представители других университетов. В качестве подарка творческие коллективы учебных заведений преподнесли университету десяток ярких номеров, создавших праздничную атмосферу.