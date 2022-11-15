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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 7:54

В Красноярском крае пьяная девушка без прав устроила гонки с экипажем ДПС

За ночную поездку она заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей
Татьяна ИЛЬИНА
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сосновоборске пьяная автолюбительница решила скрыться от экипажа ДПС. Ночные гонки закончились в отделении полиции, сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края.

Оказалось, что 26-летняя жительница Подгорного решила прокатиться на «Семерке» с подружками. Все бы ничего, но прав у девушки никогда не было, да и перед поездкой вся компания выпивала.

Подозрительную машину заметил экипаж ДПС. На требование остановится «ВАЗ» лишь ускорился и попытался скрыться.

С сиреной и мигалками полиция начала погоню. Наконец машина заехала в тупик, и девушку-водителя задержали. Медицинское освидетельствование показало количество алкоголя в выдыхаемом воздухе 0,36 мг/л, что как минимум вдвое превышает норму.

За езду пьяной и без прав, суд назначил штраф в виде 30 тысяч рублей.