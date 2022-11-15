В гости к воспитанникам красноярского детского сада пришли собаки-терапевты

Фото: администрация Красноярска

В гости к дошколятам из красноярского детского сада № 254 пришли специалисты по канистерапии со своими питомцами – ретривером Рокси и лабрадором Шанель. О необычной встрече рассказали в администрации города.

Детсадовцы месяц участвовали в благотворительной акции «Преданный друг». Они собирали корм для бездомных животных. Цель такого мероприятия – воспитать ребят более ответственными и добрыми по отношению к четвероногим питомцам. Итогом акции стала встреча с собаками-терапевтами.

Рокси и Шанель устроили показательные выступления, потом дошколятам разрешили погладить животных, угостить кормом и сфотографироваться с ними.

Переживать за безопасность не стоило – на встречу специалисты привели специально обученных собак, у которых есть «допуск» к работе с людьми.

Канистерапия – это специальный метод лечения и реабилитации с использованием собак. В России это направление появилось относительно недавно, но уже успешно используется в работе с детьми.