Школьник в Хакасии сел за руль отцовской машины и попал в смертельное ДТП

Фото: госавтоинспекция Хакасии

В Хакасии в ДТП погиб 11-классник. Смертельная авария произошла 12 ноября, когда родители школьника были в отъезде, сообщает госавтоинспекция Хакасии.

Подросток 2005 года рождения без спроса взял отцовский ВАЗ и отправился с друзьями покататься. Поездка закончилась трагедией – парень не справился с управлением, машина опрокинулась.

В результате водитель, которые не был пристегнут, погиб на месте. Его друзья 2002 и 2004 годов рождения находятся в больнице с многочисленными переломами.

По факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.