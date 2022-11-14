На юге Красноярского края зафиксировали землетрясение Фото: Мария ЛЕНЦ

На юге Красноярского края зафиксировали подземные толчки. Это случилось рано утром накануне, 13 ноября. По информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в Иркутской области, в районе Тофаларского природного заказника. Сила небольшая – 3,8 балла, магнитуда – 3,3.

Тем не менее, отголоски землетрясения ощутили в двухстах километрах, в районе поселка Курагино (административный центр одноименного района). Информации о пострадавших, о разрушениях нет. Впрочем, специалисты экстренных служб не раз говорили, что трясет в Саянских горах и их отрогах довольно часто, порой по нескольку раз в день. К счастью, несильно – за последние годы не было случаев, чтобы подземные толчки приносили какие-либо мало-мальские разрушения.