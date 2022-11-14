В Красноярске полиция показала видео задержания взяточников из центра защиты леса

В Красноярске полиция показала, как задерживает взяточников из центра защиты леса. Стоп-кадр видео

В Красноярском крае силовики задержали пятерых подозреваемых в возрасте 34 – 49 лет, причастных к незаконной вырубке леса. Занимаются расследованием этого дела оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка полиции.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, в июне текущего года служащие госучреждения получили более миллиона рублей от директора коммерческой фирмы, занимающейся вырубкой леса. Взамен они должны были сделать ему документы на проведение лесопатологических обследований. Чтобы затем провести на участках санитарную вырубку якобы поврежденных деревьев.

Во время обысков в квартирах подозреваемых изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, служебные документы, а также более миллиона рублей наличности, из которых 900 тысяч – взятки.