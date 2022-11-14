В национальном парке «Красноярские Столбы» пострадали два туриста Фото: Мария ЛЕНЦ

Увы, но без происшествий на территории национального парка «Красноярские Столбы» не обходятся ни одни выходные дни. Вот и накануне, 13 ноября, спасателям пришлось дважды выезжать, чтобы помогать попавшим в неприятности туристам. Сначала была 37-летняя женщина, она упала и повредила ногу. Пришлось эвакуировать ее до выхода из нацпарка, на улицу Свердловскую.

Вторым стал 39-летний мужчина, он также повредил ногу. Его вынесли на Свердловскую и передали бригаде скорой помощи, которая ждала его там.

Спасатели предупреждают: сейчас, когда выпал снег и стало скользко, туристам нужно усилить внимание. Не сходить с тропы, не забираться на скалы, обувать безопасную обувь по погоде.