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НовостиОбщество13 ноября 2022 9:23

Артемий Лебедев назвал Красноярск кулинарной столицей Зауралья

Дизайнер уже не в первый раз хвалит город
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: youtube-канал Светланы Бондарчук

Фото: youtube-канал Светланы Бондарчук

Дизайнер Артемий Лебедев назвал Красноярск «кулинарной столицей России по ту сторону Урала». Мнение он высказал в интервью блогеру Светлане Бондарчук. Отдельно Лебедев расхвалил ресторан «FRESCO».

– Приезжай в ресторан «FRESCO» и ты охр***шь — не поверишь, что ты вообще в Красноярске. И это при том, что там хороших мест еще штук двадцать, – заявил дизайнер.

Отметим, что Лебедев уже не в первый раз нахваливает Красноярск. Ранее он уже высказывался одобрительно о ресторанной жизни города и отдавал свое предпочтение Красноярску в споре с Новосибирском за звание «столицы Сибири».