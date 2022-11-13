Артемий Лебедев назвал Красноярск кулинарной столицей Зауралья

Фото: youtube-канал Светланы Бондарчук

Дизайнер Артемий Лебедев назвал Красноярск «кулинарной столицей России по ту сторону Урала». Мнение он высказал в интервью блогеру Светлане Бондарчук. Отдельно Лебедев расхвалил ресторан «FRESCO».

– Приезжай в ресторан «FRESCO» и ты охр***шь — не поверишь, что ты вообще в Красноярске. И это при том, что там хороших мест еще штук двадцать, – заявил дизайнер.

Отметим, что Лебедев уже не в первый раз нахваливает Красноярск. Ранее он уже высказывался одобрительно о ресторанной жизни города и отдавал свое предпочтение Красноярску в споре с Новосибирском за звание «столицы Сибири».